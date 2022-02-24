Ситуация на Украине приостановила работу 12 аэропортов России

В период с 24 февраля по 2 марта 2022 года вводятся ограничения на полеты из ряда аэропортов России. Фото: unsplash.com

В период с 24 февраля по 2 марта 2022 года вводятся ограничения на полеты из ряда аэропортов России. Фото: unsplash.com

Полеты сразу из 12 аэропортов на юге Российской Федерации были приостановлены Росавиацией до 2 марта.

Причина тому непростая, сложившаяся на Украине ситуация, передает пресс-служба Росавиации.

В период с 24 февраля по 2 марта 2022 года вводятся ограничения на полеты из ряда аэропортов России.

В настоящий момент ограничения коснулись работы 12 аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Помимо прочего, пассажирам ближайших рейсов и встречающим не советуют приезжать в указанные аэропорты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково массово задерживают рейсы на юг России из-за обострения ситуации на Украине.