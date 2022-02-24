В Пулково массово задерживают рейсы на юг России из-за обострения ситуации на Украине

В Пулково массово задерживают рейсы на юг России из-за обострения ситуации на Украине
В Пулково отменили рейсы. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Вылеты самолетов из петербургского аэропорта Пулково по южным направлениям задерживают. Причиной стала обостренная ситуация на Украине.

По данным онлайн-табло утро 24 февраля, из Петербурга задерживаются вылеты самолетов до Астрахани, Сочи и Владикавказа.

Первый задержанный самолет должен был вылететь в Астрахань в 8:00, но взлет перенесли на 11:00. Рейс в Сочи, запланированный на 10:30, перенесли на 11:25. Во Владикавказ пассажиры отправятся в 11:30, а не в 10:45.

Напомним, утром в Донецкой народной республике заявили о начале боевых действий по всей линии соприкосновения. Официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин, призвал украинских военнослужащих сложить оружие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туроператоры сообщили о снижении продаж заграничных туров на фоне ситуации в Донбассе. Причиной снижения спроса по всей России на заграничные туры в том числе стал роста курса рубля.

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