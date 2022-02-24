Россияне боятся лететь в Турцию: туроператоры отмечают обвал продаж путевок

Аэропорт Пулково. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин
Россияне лететь ехать за границу. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Туроператоры сообщили о снижении продаж заграничных туров на фоне ситуации в Донбассе.

Причиной снижения спроса по всей России на заграничные туры в том числе стал роста курса рубля. По данным турагентов, показатели упали на 15-30%.

Как сообщил Турдом, особенно текущая международная политическая ситуация сказалась на Турции. Российские туристы опасаются ее закрытия, поэтому спрос на туры в этом направлении резко упал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к утру 24 февраля доллар и евро резко выросли. Об этом свидетельствуют данные на сайте Московской биржи. Доллар и евро бьют максимумы 2014-го года.

Санкт-Петербургская валютная биржа временно приостановила торги.

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