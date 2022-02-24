Петербургская валютная биржа приостановила торги

Петербургская валютная биржа приостановила торги
Курс валют. Фото: pixabay

Санкт-Петербургская валютная биржа временно приостановила торги.

Об этом стало известно утром в четверг, 24 февраля. Торги были приостановлены с 8:10 по московскому времени, сообщили «РИА Новости».

О времени возобновления будет сообщено дополнительно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к утру 24 февраля доллар и евро резко выросли. Об этом свидетельствуют данные на сайте Московской биржи утром в четверг, 24 февраля. Доллар и евро бьют максимумы 2014-го года.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую Народные республики независимыми. Глава государства поручил ВС поддерживать мир в ЛНР и ДНР, сообщается в указах, выложенных на официальном интернет-портале правовой информации. В документах отмечается, что из-за сообщений глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, армии России необходимо осуществлять функции по поддержанию мира.

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