Курс евро превысил 95 рублей впервые с 2014 года

К утру 24 февраля доллар и евро резко выросли. Об этом свидетельствуют данные на сайте Московской биржи утром в четверг, 24 февраля.

Доллар и евро бьют максимумы 2014-го года. Курс евро на 07:06 мск во время торгов поднялся до 95,1 рублей. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 82,56 — 84,08 рублей/$1.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин признал Донецкую и Луганскую Народные республики независимыми. Глава государства поручил ВС поддерживать мир в ЛНР и ДНР, сообщается в указах, выложенных на официальном интернет-портале правовой информации. В документах отмечается, что из-за сообщений глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, армии России необходимо осуществлять функции по поддержанию мира. До этого комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал два варианта постановления об обращении к президенту РФ по признанию самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Оба варианта проекта были направлены в Совет ГД. Один из них предусматривает призыв к главе государства признать независимость ЛНР и ДНР, но с условием проведения консультаций с МИД России на предмет соблюдения международных договоренностей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что минувшей ночью на Московской бирже курс евро поднялся до 92 рублей впервые с 22 апреля 2021 года.