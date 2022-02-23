Курс евро вырос до 92 рублей впервые с 22 апреля 2021 года

Эксперт рассказал, когда лучше воздержаться от покупки валюты. Фото: Pixabay

Эксперт рассказал, когда лучше воздержаться от покупки валюты. Фото: Pixabay

На Московской бирже курс евро поднялся до 92 рублей впервые с 22 апреля 2021 года.

Рубль теряет более 2,5% своей стоимости вечером 23 февраля, курс доллара торгуется выше 81 рубля.

По словам экспертов, курс рубля снижается на фоне признания Россией ДНР и ЛНР. Согласно оценке рынка, рубль стал самой нестабильной валютой в мире — ранее таковой являлась турецкая лира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский рубль стал самой нестабильной валютой в мире на фоне признания президентом РФ Владимиром Путиным ДНР и ЛНР независимыми. мененная волатильность рубля к вечеру 21 февраля достигала 33,97% и приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии.