Курс евро вырос до 92 рублей впервые с 22 апреля 2021 года

Курс евро вырос до 92 рублей впервые с 22 апреля 2021 года
Эксперт рассказал, когда лучше воздержаться от покупки валюты. Фото: Pixabay

На Московской бирже курс евро поднялся до 92 рублей впервые с 22 апреля 2021 года.

Рубль теряет более 2,5% своей стоимости вечером 23 февраля, курс доллара торгуется выше 81 рубля.

По словам экспертов, курс рубля снижается на фоне признания Россией ДНР и ЛНР. Согласно оценке рынка, рубль стал самой нестабильной валютой в мире — ранее таковой являлась турецкая лира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский рубль стал самой нестабильной валютой в мире на фоне признания президентом РФ Владимиром Путиным ДНР и ЛНР независимыми. мененная волатильность рубля к вечеру 21 февраля достигала 33,97% и приблизилась к максимальным значениям с начала пандемии.

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