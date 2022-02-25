Финансисты предрекли судьбу рубля после «черного четверга»

Накануне случился рекордный обвал биржевых индексов.

Четверг, 24 февраля, стал «черным четвергом». Этот день сопоставим с ипотечным кризисом 2008 года. Так, цифры падали в диапазоне 45–50 процентов, а рубль девальвировал к доллару и евро. Эксперты не исключают дальнейшую просадку индекса Московской биржи на 20–30 процентов до 1250–1500 пунктов. Однако говорить наверняка никто из финансистов не собирается, ситуация крайне нестабильная, передают «Известия».

В результате торгов 24 февраля рубль упал в цене до 89,6 за доллар и 99,99 за евро. Затем национальная валюта немного восстановила позиции, однако к вечеру сдала до 87 и 97 соответственно. Цена нефти Brent превысила $105 за баррель.

Финансисты отметили, что на валютном рынке в этот день ситуация была спокойнее, чем на фондовом, где игроки массово закрывали позиции.

Эксперт «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что думает по поводу случившегося.

«Индекс Мосбиржи еще может откатиться до 1300 пунктов, РТС — до 500. А рубль в моменте пробить отметку 100 за доллар, но это будет пиком его падения».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт рассказал, что теперь делать с валютой.