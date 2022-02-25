Что будет с рублем после «черного четверга»: прогноз финансистов

По словам экспертов, сегодня положение российской национальной валюты немного стабилизировалось. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

По словам экспертов, сегодня положение российской национальной валюты немного стабилизировалось. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

24 февраля индексы российских бирж сократились вполовину. По мнению экспертов, по масштабам нынешняя ситуация на фондовом рынке сопоставима с кризисом 2008 года.

Как сообщают «Известия», вчера индексы российских акций обрушились на 45–50%. Не исключено, что данная тенденция сохранится в ближайшие дни.

Финансисты затрудняются дать точный прогноз касаемо дальнейшей судьбы акций российских компаний. Однако они отмечают, что есть вероятность дальнейшего падения индекса Мосбиржи. В этом случае он окажется на уровне 1250–1500 пунктов.

Также «черный четверг» отмечен очередным скачком доллара и евро. Вчера за американскую валюту давали 89 рублей 60 копеек, а за евро – 99 рублей 99 копеек. В течение дня рубль поднимался и снова опускался. В конечном счете цена валют остановилась на отметках 87 и 97 рублей соответственно. Отмечается, что баррель нефти Brent по данным на 24 февраля стоил 105 долларов.

По словам экспертов, сегодня положение российской национальной валюты немного стабилизировалось. Между тем на бирже обстановка не внушает оптимизма – некоторые участники закрывают позиции.

Финансисты сравнили вчерашний обвал российских акций с ипотечным кризисом, случившимся в 2008 году. Напомним, что тогда индекс Мосбиржи демонстрировал отрицательную динамику на протяжении полугода. За время с мая по октябрь показатель сократился в 4 раза. На столько же упал индекс Российской торговой системы.

Эксперт «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган озвучил предположение, что индекс акций способен сползти до показателя 1300. Согласно этому сценарию, нацвалюта России также продолжит дешеветь. USD будет стоить сотню рублей, но это максимум.

Валютные интервенции Банка России уже начались, в каких объемах – пока не сообщается. Однако в ИК «Фридом Финанс» уверены, что эти вливания сделают свое дело.

В свою очередь в пресс-службе правительства говорят, что государству удастся сохранить баланс в условиях обострения отношений с западными странами. Обвал рубля сегодня не столь заметен, как падение фондовых индексов. Все потому, что регулятор постоянно оказывает влияние на валютный рынок.

Аналитик «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин напомнил, что цены 90 рублей за USD и 100 рублей за европейскую валюту могут стать поворотными для нас, как это было в 2014-м и 2016-м. В те годы российская валюта, достигнув пика падения, начала постепенно отыгрывать свои позиции.