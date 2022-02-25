УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов в 2022 году из Петербурга в Париж.

Футбольная организация ранее осудила операцию России на Украине и пообещала помочь обеспечить безопасность находящихся в стране футболистов и их семей.

УЕФА на внеочередном заседании 25 февраля принял решение перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж. Об этом сообщается на сайте футбольной организации.

«Хотя неоднократно заявлялось, что спорт вне политики и должен объединять, а не разобщать. Также хочу сказать, что те средства, которые мы планировали потратить на подготовку и проведение финального матча Лиги Чемпионов, будут направлены на развитие детских спортивных школ», — прокомментировал решение УЕФА вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Напомним, финал ЛЧ сезона-2021/22 в Петербурге на «Газпром Арене» планировалось провести 28 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что несколько депутатов Европарламента призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разорвать контракты «Газпромом» и отнять Петербурга право проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.