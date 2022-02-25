УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж
Петербург готовится к очередному крупному спортивному мероприятию. Фото: pixabay.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов в 2022 году из Петербурга в Париж.

Футбольная организация ранее осудила операцию России на Украине и пообещала помочь обеспечить безопасность находящихся в стране футболистов и их семей.

УЕФА на внеочередном заседании 25 февраля принял решение перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж. Об этом сообщается на сайте футбольной организации.

«Хотя неоднократно заявлялось, что спорт вне политики и должен объединять, а не разобщать. Также хочу сказать, что те средства, которые мы планировали потратить на подготовку и проведение финального матча Лиги Чемпионов, будут направлены на развитие детских спортивных школ», — прокомментировал решение УЕФА вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Напомним, финал ЛЧ сезона-2021/22 в Петербурге на «Газпром Арене» планировалось провести 28 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что несколько депутатов Европарламента призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разорвать контракты «Газпромом» и отнять Петербурга право проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

париж уефа финал лиги чемпионов


 

Новости партнеров
Ученые рассказали, какой сорт чая может вызвать онкологию
Ученые рассказали, какой сорт чая может вызвать онкологию
"Люди в стрессе": в Нижний Новгород прибыл поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой из-за образа Чудо-женщины
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж
В Пулково женщина, пока никто не видит, забрала чужие часы в контейнере для ...
Россиянам объяснили, как санкции против российских банков повлияют на их клиентов
Вниманию родителям. 7 симптомов, которые указывают на неизлечимую болезнь у детей
Минфин Германии объявил о «полной блокаде» российских банков
Украинские военные сложили оружие: ВДВ России взяли под полный контроль ...
Эксперты рассказали, ждать ли россиянам дефицита продуктов
Что будет с рублем после «черного четверга»: прогноз финансистов