В Европарламенте призвали УЕФА забрать у России финал ЛЧ

Несколько депутатов Европарламента призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разорвать контракты «Газпромом» и отнять Петербурга право проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Они отправили соответствующее письмо главе УЕФА Александру Чеферину, сообщает Sportschau.

«Времена «наблюдения за ситуацией» прошли. УЕФА должен действовать сейчас и больше не должен узаконивать этот режим», — говорится в послании.

Финал ЛЧ сезона-2021/22 в Петербурге на «Газпром Арене» планируется провести 28 мая.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что из-за обострившейся политической обстановки в России нельзя проводить крупные международные футбольные турниры. Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала английские клубы к бойкоту финала ЛЧ в Петербурге.

Напомним, 21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава ЛНР ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.