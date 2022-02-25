В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий наценку на продукты

В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий наценку на продукты
Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября текущего года. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение парламента законопроект об ограничении торговой наценки на продукты первой необходимости.

Документ опубликован 25 февраля в электронной базе данных Госдумы. Депутаты предлагают установить пороговое значение наценок на социально значимое продовольствие в размере 10%.

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Авторы законопроекта считают, что ограничение наценки позволит выровнять цены на продукты первой необходимости, поскольку рост цен зачастую вызван увеличением наценок предприятиями, посредниками и торговыми сетями.

По данным ФАС, при реализации товаров плодово-овощной группы (картофель, лук, капуста, морковь), торговые сети устанавливают наценку, которая превышает 50% и в некоторых случаях — 100%.

Анализ ценообразования на рынке продовольствия в 2021 году показал, что торговая наценка в розничных ценах на муку составила 110,6%, на хлеб — 58,2%, на яблоки — 161,9%, на картофель — 119,8%, на морковь — 132,2%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что финансисты предрекли судьбу рубля после «черного четверга».

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