FIS отменила этапы Кубка мира по лыжным гонкам в России

Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила Россию права на проведение оставшихся этапов Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22.

Об этом сообщили в пресс-службе FIS. В частности, федерация отменила финал Кубка мира по лыжным гонкам, который должна была принять Тюмень с 18 по 22 марта.

Кроме того, не состоятся этапы по ски-кроссу в Челябинской области (25-27 февраля), лыжной акробатике в Ярославле (26-27 февраля), по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин в Нижнем Тагиле (18-20 марта) и в Чайковском (25-27 марта).

Новые места и даты проведения лыжных гонок обещают сообщить позднее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж.