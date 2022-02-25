FIS отменила этапы Кубка мира по лыжным гонкам в России

FIS отменила этапы Кубка мира по лыжным гонкам в России
Новые места и даты проведения лыжных гонок обещают сообщить позднее. Фото: unsplash

Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила Россию права на проведение оставшихся этапов Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22.

Об этом сообщили в пресс-службе FIS. В частности, федерация отменила финал Кубка мира по лыжным гонкам, который должна была принять Тюмень с 18 по 22 марта.

Кроме того, не состоятся этапы по ски-кроссу в Челябинской области (25-27 февраля), лыжной акробатике в Ярославле (26-27 февраля), по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин в Нижнем Тагиле (18-20 марта) и в Чайковском (25-27 марта).

Новые места и даты проведения лыжных гонок обещают сообщить позднее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж.

FIS кубок мира по лыжным гонкам Международная федерация лыжного спорта отмена


 

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