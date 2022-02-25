Экономист предостерег россиян от покупки долларов и евро

По словам экспертов, сегодня положение российской национальной валюты немного стабилизировалось. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

По словам экспертов, сегодня положение российской национальной валюты немного стабилизировалось. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россиян предостерегли от дальнейшей закупки долларов и евро на фоне падения рубля.

Экономист Константин Селянин рассказал, что накоплений в этих валютах нет у 80% населения России. Кроме того, курс может вернуться к прежнему состоянию.

По прогнозам экономиста, возвращение к 76 рублям в течение текущей недели вполне реально.

Ранее Минфин США объявил о введении санкции на фоне операции России в Украине. Они коснулись Сбербанка, Газпромбанка и еще четырех российских банков.

Напомним, президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что четверг, 24 февраля, стал «черным четвергом». Этот день сопоставим с ипотечным кризисом 2008 года. Так, цифры падали в диапазоне 45–50 процентов, а рубль девальвировал к доллару и евро. Эксперты не исключают дальнейшую просадку индекса Московской биржи на 20–30 процентов до 1250–1500 пунктов.