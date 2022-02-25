Работники завода на проспекте Стачек обнаружили снаряд

Работники завода на проспекте Стачек обнаружили снаряд
Предмет был потенциально опасный. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии обследовали подозрительный предмет на территории завода в Петербурге.

Подозрительный предмет нашли в пятницу, 25 февраля, работники предприятия. Он был похож на боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

На место случившегося прибыли специалисты группы разминирования ОМОН. Они осмотрели находку. Оказалось, что это пустой корпус артиллерийского снаряда калибра 76 мм. Предмет не представлял никакой опасности.

Находку изъяли, чтобы утилизировать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге злоумышленник «заминировал» сотню учреждений. Неизвестный сообщил о минировании судов, районных больниц, мостов, поездов красной, синей, зеленой, оранжевой веток метрополитена Петербурга, продуктовых магазинов, вокзалов, взлетной полосы аэропорта Пулково, районных налоговых инспекций, Смольного, а также десятка школ и детских садов Северной столицы.

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