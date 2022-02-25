Гран-при России «Формулы-1» в Сочи отменили из-за ситуации на Украине

В сентябре 2022 года Гран-при «Формулы-1» должно было пройти в Сочи. Фото: pixabay.com

В сентябре 2022 года Гран-при «Формулы-1» должно было пройти в Сочи. Фото: pixabay.com

Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи отменили из-за ситуации на Украине.

Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение об отмене Гран-при в России. На сайте «королевских гонок» сообщается, что организаторы мероприятия с «грустью и шоком» наблюдают за событиями, которые разворачиваются на Украине, и надеются на скорое и мирное решение разногласий.

«Проведение Гран-при России в нынешних условиях невозможно», — говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года Гран-при «Формулы-1» должно было пройти в Сочи. В 2023 году Гран-при должно было состояться в Петербурге. О том, что возможен перенос гонки в Северную столицу говорили еще в 2019 году. Несколько лет назад об этом писало британское издание Daily Mail. На тот момент чиновники опровергли информацию об этом.

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