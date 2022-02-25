В Кремле прокомментировали решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал перенос финала Лиги чемпионов из Петербурга в Париж.

«Жаль, конечно, что принято такое решение. Вы знаете, что Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия, благоприятные и комфортные условия для проведения этого праздника футбола, но принято так принято», — приводит слова представителя Кремля РИА «Новости».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес финал Лиги чемпионов в 2022 году из Петербурга в Париж. Футбольная организация ранее осудила операцию России на Украине.

Напомним, финал ЛЧ сезона-2021/22 в Петербурге на «Газпром Арене» планировалось провести 28 мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что несколько депутатов Европарламента призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разорвать контракты «Газпромом» и отнять Петербурга право проведения финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.