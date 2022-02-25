Голикова: коллективный иммунитет поможет вернуться к обычной жизни

Голикова: коллективный иммунитет поможет вернуться к обычной жизни
Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет поможет вернуться к привычной жизни без жестких ограничений.

По ее словам, уровень коллективного иммунитета в стране снижается из-за утраты иммунитета у россиян, которые были привиты и переболели более полугода назад.

«Именно коллективный иммунитет поможет нам вернуться к привычной жизни без жестких ограничений», — приводит ее слова РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 16 052 028 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 349 365 летальных исходов, выздоровел 13 139 971 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 75 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

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