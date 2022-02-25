В Петербурге скончались еще 75 пациентов с коронавирусом

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 75 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 84 летальных исхода за сутки. Тройку замыкает Красноярский край — 27 смертей. В Ленинградской области от умерли еще шесть пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 31 656. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 349 365 человек, в том числе 787 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России количество зараженных «стелс-омикроном» постепенно растет.