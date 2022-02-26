Представитель МИД Захарова: раздача оружия населению Украины закончится бойней

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что раздача властями Украины оружия населению приведет к бойне.

«Раздача оружия — это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключённых? Чтобы уже закончилось просто бойней», — сказала Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале.

Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.