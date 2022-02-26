Уткин оценил выступление «Зенита» в Лиге Европы

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал итоги матча «Зенита» с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Зенит» сыграл с «Бетисом» выше ожиданий во многих смыслах. Во-первых, он боролся до самого конца. При этом мы понимаем, что российским клубам в февральских матчах в еврокубках часто не очень хватает сил до конца игры. Возможно, сейчас это сглаживается пятью заменами», — отметил Уткин в эфире своего YouTube-канала.

«Зенит» сыграл вничью с испанским «Бетисом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

В ответном стыковом матче плей-офф он сыграл в Севилье вничью с местным «Бетисом». Матч закончился со счетом 0:0. Петербургский клуб покидает Лигу Европы. Несмотря на множество голевых моментов и насыщенную игру, счет так и не удалось открыть. Причем сине-бело-голубые забили дважды, но оба мяча не были засчитаны: гол Юри Альберто отменили из-за офсайда, а гол Чистякова не засчитали после просмотра VAR.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в четверг, 17 февраля, петербургский «Зенит» проиграл испанскому «Бетису» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА со счетом 3:2.