В доходном доме Гейдериха на Большом Сампсониевском произошел пожар

В доходном доме Гейдериха на Большом Сампсониевском произошел пожар
Спасатели пытаются ликвидировать возгорание. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Утром 26 февраля в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 09:18 мск. На Большом Сампсониевском проспекте, 84, в здании на 1 этаже, в помещении площадью 150 кв. метров, происходило горение обстановки на площади 25 кв. метров.

Справиться с огнем удалось в 09:51 мск.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 19 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера. Полиция начала разбираться и выяснила, что машину недавно угнали из деревни Пахомовка.

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