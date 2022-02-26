В доходном доме Гейдериха на Большом Сампсониевском произошел пожар

Утром 26 февраля в Выборгском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 09:18 мск. На Большом Сампсониевском проспекте, 84, в здании на 1 этаже, в помещении площадью 150 кв. метров, происходило горение обстановки на площади 25 кв. метров.
Справиться с огнем удалось в 09:51 мск.
Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 19 человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера. Полиция начала разбираться и выяснила, что машину недавно угнали из деревни Пахомовка.