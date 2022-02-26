В Пулково в субботу задержаны или отменены 27 рейсов

В Пулково в субботу задержаны или отменены 27 рейсов
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В субботу, 26 февраля, в петербургском аэропорту Пулково задержаны или отменены 27 авиарейсов.

Из Пулково массово отменены рейсы в южные города России. В связи с решением Росавиации о приостановке полетов из-за ситуации на Украине, отменяются рейсы в Краснодар, Симферополь, Воронеж, Анапу, Ростов-на-Дону, Элисту, Липецк, Волгоград, а также в Кишинев.

Кроме того, отменен рейс в Москву, назначенный на 0:15, в Саратов (8:10), Прагу (10:35), Чебоксары (17:30), Варшаву (20:45), Карши (20:45).

Также есть задержанные рейсы. Задержаны два рейса до Хургады, которые планировались на 3:35 и 3:45. Первый вылетит в 17:00, а второй — в 14:00. С опозданием на 45 минут вылетит рейс до Варадеро, запланированный на 11:00. Рейс в Нижнекамск задерживается с 11:30 до 14:45. Самолет в Душанбе улетит не в 16:20, а в 18:05.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ситуация на Украине приостановила работу 12 аэропортов России.

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