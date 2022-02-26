Половина медиков из ОСМП поликлиники №52 намерены уволиться

Массовое увольнение коллектива может привести к серьезным проблемам с оказанием срочной медпомощи в районе. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Массовое увольнение коллектива может привести к серьезным проблемам с оказанием срочной медпомощи в районе. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Почти половина сотрудников отделения скорой медицинской помощи поликлиники №52 сообщили в правительство Петербурга о намерении уволиться. Если это произойдет, то жители Выборгского района будут ждать скорую еще дольше.

Медики сообщили о своем намерении уволиться главе комитета по здравоохранению и администрации Выборгского района. У медперсонала есть претензии к руководству. Как пишет «Фонтанка», администрация хочет заменить действующего руководителя Тамару Кирееву, работающую в ОСМП уже 14 лет, на другого.

В условиях пандемии и нагрузки на здравоохранения массовое увольнение коллектива может привести к серьезным проблемам с оказанием срочной медпомощи в районе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главу Приморского УМВД уволили после конфликта с петербургскими предпринимателями.