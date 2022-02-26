Минобороны России сообщило об уничтожении 821 военного объекта на Украине

Минобороны России сообщило об уничтожении 821 военного объекта на Украине
Всего ВС РФ уничтожили 821 украинский военный объект, заявил Игорь Конашенков. Фото: Минобороны РФ

Российские Вооруженные силы поразили более 800 объектов военной инфраструктуры на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Всего ВС РФ уничтожили 821 украинский военный объект, в том числе 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса и 48 радиолокационных станций, передает ТАСС.

Конашенков заявил, что для поражения военных объектов были использованы крылатые ракеты воздушного морского базирования. В течение ночи российские ВС наносили удары высокоточным оружием.

По словам представителя оборонного ведомства, ВСУ потеряли семь боевых самолетов, семь вертолетов, девять беспилотников, 87 танков, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц военной автомобильной техники. Также уничтожено восемь украинских военных катеров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что раздача властями Украины оружия населению приведет к бойне.

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