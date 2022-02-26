Сборная Польши отказывается играть с Россией в отборе на ЧМ

Сборная Польши отказывается играть с Россией в отборе на ЧМ
Матч Польша - Россия должен был пройти в Москве 24 марта. Фото: unsplash

Сборная Польши не будет проводить матч против команды России в отборе на чемпионат мира по футболу 2022 года.

Об этом сообщил президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша. Он написал в Twitter, что польская сборная отказывается играть стыковой матч с Россией. Причиной такого решения он назвал «эскалацию агрессии Российской Федерации в отношении Украины».

«Это единственно правильное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы представить ФИФА общую позицию», — заявил Кулеша.

Матч Польша — Россия должен был пройти в Москве 24 марта.

Ранее сборные Польши, Швеции и Чехии по футболу совместно объявили, что отказываются проводить матчи квалификации к ЧМ-2022 на территории РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж.

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