В Петербурге стартовал капремонт дворовых флигелей дома Бенуа

Капитальный ремонт в доме Бенуа завершится в 2024 году. Фото: google.maps

Капитальный ремонт в доме Бенуа завершится в 2024 году. Фото: google.maps

В Петербурге приступили к капитальному ремонту дворовых флигелей дома Бенуа, расположенного на Каменноостровском проспекте.

Как сообщили в Смольном, капитальный ремонт в доме Бенуа завершится в 2024 году. После этого квартиры в домах 24 и 26-28 по Каменноостровскому проспекту передадут более чем 50 молодым семьям, стоящих в очереди на льготное жилье.

Молодые люди смогут купить квартиры в этих домах по стоимости, которая в два раза ниже рыночной. Рассрочка сроком на 10 лет будет беспроцентной.

Рабочим предстоит восстановить исторический облик фасадов зданий, заменить кровлю и перекрытия, укрепить несущие конструкции и обновить инженерные сети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в 2022 году на капремонт домов в Петербурге выделят около 20 млрд.