В 2022 году на капремонт домов в Петербурге выделят около 20 млрд

В 2022 году на капремонт домов в Петербурге выделят около 20 млрд. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В 2022 году на капремонт домов в Петербурге выделят около 20 млрд. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В текущем 2022 году на капитальный ремонт петербургских зданий выделят примерно 20 млрд рублей, большая часть из которых пойдет на замену лифтов.

По плану на этот год значится замена лифтового оборудования, ремонт кровель и фасадов, а также замена инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Жилищного комитета.

Отмечается, что в 2022 году работы пройдут в 2 164 многоквартирных жилых домах. Капитальный ремонт в общем обойдется в в 19,77 млрд рублей. Касательно работы по лифтовому оборудованию, то планируется сделать 1 504 подъемника в 448 домах. В результате, общая стоимость работ составит более шести миллиардов рублей.

Также в планах провести ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты, подвальных помещений, ремонт фундаментов. Специалисты хотят провести проверку на аварийность сомнительных строительных конструкций в городе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что завершили реставрацию западного фасада Аничкова дворца, на которую было потрачено более 66 млн рублей. Работы проводились по программе КГИОП.