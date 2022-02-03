Закончена реставрация западного фасада Аничкова дворца за 66,8 млн

Реставрацию западного фасада Аничкова дворца, на которую было потрачено более 66 млн рублей, завершили. Работы проводились по программе КГИОП.

Еще в 2020 году было проведено исследование фронта работ, в ходе которого было выяснено, что штукатурка и цоколь под известняковым камнем осыпаются. В результате были восстановлены гипсовый декор, деревянные тумбы балюстрады, оконные рамы и двери. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Восточный фасад Аничкова дворца был отреставрирован в 2018 году. Внутри здания, начиная с 1997 года, были проведены работы по реставрации Белоколонного зала, Голубой гостиной, Малиновой гостиной, Желтой (Золотой) гостиной, библиотеки и Фисташковой гостиной.

«Дворец Аничков и Кабинет Его Императорского Величества» является памятником федерального значения. Его начали возводить в 1741 году по указу императрицы Елизаветы Петровны. Проект здания принадлежит архитектору Михаилу Земцову. Завершал строительство в стиле барокко Франческо Бартоломео Растрелли.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге завершены работы по реставрации дома с с часовней Божией Матери Коневской, расположенном на Загородном проспекте.