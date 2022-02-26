ФСБ: в Ростовскую область выпустили мины со стороны Украины

ФСБ: в Ростовскую область выпустили мины со стороны Украины
В результате стрельбы никто не пострадал. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

На территории Ростовской области упали три мины, выпущенные со стороны Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В сообщении ФСБ говорится, что в Миллеровском районе Ростовской области происходит стрельба со стороны Украины. В районе населенного пункта Нижнекамышинский упали три 120-миллиметровые мины.

В результате стрельбы никто не пострадал, разрушений нет. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минобороны России сообщило об уничтожении более 800 военных объектов на Украине. Всего ВС РФ уничтожили 821 украинский военный объект, в том числе 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплекса и 48 радиолокационных станций

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