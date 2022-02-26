Во Франции назвали причину задержания российского судна в проливе Ла-Манш

Формальной причиной задержания российского сухогруза Baltic Leader в проливе Ла-Манш назвали таможенный досмотр.

Об этом заявил руководитель пресс-службы посольства России во Франции Александр Макогонов, передает ТАСС.

По словам Макогонова, французские власти заинтересовались документацией сухогруза, собственником которого оказалась дочерняя компания «Промсвязьбанка» PSB Leasing. Эта компания, как утверждают в местной береговой полиции, находится в санкционном списке США.

Представитель посольства РФ уточнил, что российское судно по-прежнему задержано. Решение о дальнейшей судьбе сухогруза будут принимать через суд.

Также сообщается, что экипажу судна в составе 19 человек разрешили спуститься на берег и свободно перемещаться. Об условиях размещения моряков пока ничего не сообщается.

Посольство намерено направить ноту протеста во французский МИД и обещает принять меры для защиты прав и интересов экипажа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российское судно перехватили в проливе Ла-Манш.