В городе Ровеньки в ЛНР прогромыхал второй взрыв

В городе Ровеньки в Луганской народной республике прогремел взрыв.

Взрыв, случившийся в Ровеньках в ЛНР, там, где находится нефтебаза, уже второй по счету. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова очевидцев случившегося.

После того, как в Ровеньках произошел взрыв, начался пожар. Власти считают, что вполне возможны и ракетные атаки.

В результате взрыва, к сожалению, есть пострадавшие. Их количество и состояние уточняется, объясняли в представительстве ЛНР в СЦКК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Федеральная Служба Безопасности предупредила теракт в православном храме в Крыму. Оперативники задержали шесть человек.