В Крыму ФСБ предотвратила теракт в храме

В Крыму ФСБ предотвратила теракт в храме
Теракт в Крыму предотвращен. Фото: Baltphoto

Федеральная Служба Безопасности предупредила теракт в православном храме в Крыму. Оперативники задержали шесть человек.

В Крыму был предотвращен теракт, передает ТАСС. Были задержаны шесть человек. Они являются сторонниками украинского «Правого сектора» (запрещенная в Российской Федерации экстремистская организация).

Отмечается, что все задержанные — россияне. Граждане занимались подготовкой подрыва самодельной бомбы с целью устрашения населения.

Специальные службы сообщают, что в гараже одного из них были найдены и изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства и взрывчатые вещества.

«В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети Интернет», — добавили в ФСБ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что раскрыты подробности теракта на трассе в ДНР, три мирных жителя погибли.

крым Россия украина фсб


 

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