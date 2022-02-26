Захарова сообщила об отсутствии информации о запрете выдачи россиянам шенгенских виз

Захарова сообщила об отсутствии информации о запрете выдачи россиянам шенгенских виз
Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Нет подтверждения тому, что жители России не могут получать шенгенские визы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«На данный момент у меня нет таких данных. Я знаю, что они пересматривают соглашение об облегчённом визовом режиме, он касается дипломатов, официальных лиц», — объяснила Мария Захарова.

Кроме этого, политик добавила, что у нее нет данных о том, что Европейский союз в принципе перестает выдавать гражданам РФ визы.

В ЕС приняли решение с 28 февраля приостановить действие ряда положений об упрощении визового режима с Россией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от переговоров с Москвой. План военной операции на Украине возобновился.

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