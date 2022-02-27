SWIFT готовится к отключению российских банков после «правового распоряжения»

SWIFT готовится к отключению российских банков после &#171;правового распоряжения&#187;
В SWIFT заявили, что взаимодействуют с властями европейских стран. Фото: SWIFT

Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT заявило о готовности исполнить решение стран Запада о санкциях против ряда российских банков после «правового распоряжения».

В SWIFT заявили, что взаимодействуют с властями европейских стран. Сейчас выясняются детали о российских банках, против которых будут введены новые меры. Общество готовится выполнять их по правовому распоряжению. Об этом сообщает Reuters.

Решение об отключении попавших под санкции банков РФ от SWIFT приняли Соединенные Штаты, Франция, Канада, Италия, Великобритания, Германия и Еврокомиссия. Помимо этой меры, Запад намерен ограничить возможности Центробанка России по поддержке курса рубля при помощи международных финансовых операций. Кроме того, состоятельных россиян лишат возможности получить европейское гражданство в обмен на инвестиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кабмин Германии заявил, что попавшие под санкции российские банки будут исключены из SWIFT.

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