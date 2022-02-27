В аэропорту Пулково в воскресенье задержали или отменили 28 рейсов

В аэропорту Пулково в воскресенье задержали или отменили 28 рейсов
Из Пулково массово отменены рейсы в южные города России. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В воскресенье, 27 февраля, в петербургском аэропорту Пулково задержаны или отменены 28 авиарейсов.

Из Пулково массово отменены рейсы в южные города России. В связи с решением Росавиации о приостановке полетов из-за ситуации на Украине, отменяются рейсы в Белгород, Краснодар, Симферополь, Воронеж, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону, Брянск, Волгоград, Курск.

Кроме того, отменен рейс в Эйлат, назначенный на 8:30, в Варшаву (13:25), Франкфурт (19:25), Ригу (21:40).

Также есть задержанные рейсы. Задержан рейс до Ургенча, который планировался на 7:55, но вылетит в 8:20. С опозданием на пять часов вылетит рейс до Шарм-эль-Шейха, запланированный на 8:00. Рейс в Будапешт задерживается с 11:25 до 12:55. Самолет в Якутск улетит не в 14:00, а в 15:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия закрыла воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии.

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