Белый дом: Китай не поможет России справиться с санкциями

Представитель администрации США заявил, что Китай не поможет России справиться с санкциями. Фото: unsplash

Представитель администрации США заявил, что Китай не поможет России справиться с санкциями. Фото: unsplash

Соединенные Штаты уверены, что власти Китая не станут помогать России в борьбе с западными санкциями, заявили в Белом доме.

Представитель администрации США заявил, что Китай не поможет России справиться с санкциями, на это указывают последние действия властей, передает РИА Новости.

«Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России», — сказал он в ходе телефонного брифинга.

По словам представителя Белого дома, это означает, что Китай склонен уважать силу западных санкций.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что SWIFT готовится к отключению российских банков после «правового распоряжения».