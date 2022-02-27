«Вольво» сбил семилетнюю девочку на проспекте Героев

Полиция Красносельского района разбирается в обстоятельствах ДТП с участием иномарки и маленького ребенка.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, все случилось накануне около 16:35 рядом с домом №31 по проспекту Героев. Автомобиль «Вольво ХС-60» сбил семилетнюю девочку, которая вышла на проезжую часть в неположенном месте. Рядом с ней шли родители.

Водитель иномарки, 56-летний мужчина, отвез ребенка в больницу, а после вернулся на место аварии. Девочка получила многочисленные тяжелые травмы, она госпитализирована.

Проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дворник успел схватить за капюшон ребенка, провалившегося под лед на реке Утке.