На проспекте Народного Ополчения загорелись 4 автомобиля

На проспекте Народного Ополчения загорелись 4 автомобиля
Воспламенились 4 автомобиля. Фото: "Google Maps"

Сведения о пострадавших после пожара в Кировском районе Петербурга не поступали.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили 27 февраля, что очевидцы пожара в доме №171 по проспекту Народного Ополчения вызвали пожарных в 10:21.

В автомобиле марки «ВАЗ» сгорели сгораемые части. Кроме этого, пострадала и машина, которая стояла рядом. В «Datsun» выгорел моторный отсек.

При этом частично пострадали еще два авто, стоящих рядом — «Mitsubishi» и «Toyota».

На борьбу с пожаром направили десять человек личного состава и две единицы техники. Через 20 минут, к 10:44 огонь удалось ликвидировать. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в доходном доме Гейдериха на Большом Сампсониевском произошел пожар.

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