Ковид-стационары в Петербурге возвращаются к обычной работе

В марте ряд перепрофилированных стационаров больниц Петербурга возвращаются к плановому приему пациентов.
Как сообщили в Смольном, с 1 марта закроется 400 инфекционных коек в седьмом павильоне «Ленэкспо», с 10 марта — еще 200 коек. Пансионат «Заря» в первые числа марта закроет 300 ковидных коек. Также с 1 марта сворачиваются 60 инфекционных коек в психиатрической больнице №3 имени Скворцова-Степанова.
Кроме того, с 5 марта закроют 200 коек в основном корпусе больницы Святого Георгия, пациентов вновь будут принимать по основным профилям.
С 8 марта к плановой работе вернут 200 коек в больнице Святителя Луки, с 10 марта — 420 коек в больнице №33.
В городском правительстве отметили, что госпитализация пациентов с коронавирусом за уходящую неделю снизилась почти на 40%. В настоящий момент в городских стационарах свободно 38,7% инфекционных коек.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург снова лидирует по числу новых случаев COVID: 6,4 тысячи зараженных за сутки.