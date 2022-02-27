Ушел из жизни радиоведущий Виктор Татарский

На 83 году жизни скончался народный артист России, радиоведущий Виктор Татарский.

Об этой печальной новости сообщили 27 февраля в Telegram-канале Радио России.

«Умер Виктор Татарский… Настоящий символ отечественного радиовещания. Человек, без которого трудно представить Радио России. Виктор Татарский работал до последнего дня. Ему было 82 года», — говорится в заявлении.

Татарский вел передачу «Встреча с песней»с 1967 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ушел из жизни российский народный артист Олег Вавилов. Ему было 72 года. О смерти актера сообщили в пресс-службе Театра сатиры, где Вавилов служил много лет.