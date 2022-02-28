ДТП с лесовозами заблокировало съезд с ЗСД на Зеленогорское шоссе

ДТП с лесовозами заблокировало съезд с ЗСД на Зеленогорское шоссе
ДТП в Зеленогорске. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Курортном районе Петербурга произошло ДТП с лесовозами. Машины заблокировали съезд с ЗСД на Зеленогорское шоссе.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 27 февраля. Подробности очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Съезд на Зеленогорск перекрыт, ликвидация последствий ДТП», — написал автор записи.

Судя по кадрам, на месте инцидента работают экстренные службы, дорожники ликвидируют последствия аварии.

Как сообщили в пресс-службе «Магистраль Северной столицы», съезд закрывали с 23:00 27 февраля до 3:00 ночи следующего дня. Временное перекрытие дороги было необходимо для эвакуации сломавшегося грузового транспорта.

Обстоятельства столкновения на ЗСД и информация о пострадавших уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели Ленинградской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Лужском районе. В ходе ликвидации последствий аварии спасателями была произведена деблокировка пострадавшего. Всего в операции по спасению водителя последствий ДТП участвовали четыре человека и одна единица техники.

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ДТП с лесовозами заблокировало съезд с ЗСД на Зеленогорское шоссе
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