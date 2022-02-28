Белки COVID, выращенные с помощью 3D-биопринтера, отправят на МКС 18 марта

Белки COVID, выращенные с помощью 3D-биопринтера, отправят на МКС 18 марта
Ученые проведут целую серию экспериментов. Фото: pixabay

Первая партия белков инфекции COVID-19 отправится для исследования на Международную космическую станцию (МКС) 18 марта.

Белки отправят на пилотируемом корабле «Союз МС-21» в рамках серии экспериментов на МКС, сообщил ТАСС управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуан. Эксперимент продлится около 8 дней.

Планируется, используя 3D-биопринтер, вырастить кристаллы белка ковида. После образцы вернут на Землю, чтобы изучать в течение полутора месяцев.

Следующая отправка запланирована на осень.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последний несколько дней ситуация с коронавирусом в России нормализуется.

белки коронавирусная пандемия МКС


 

Новости партнеров
Зеленский заявил, что не получил ответа от Путина на предложение о телефонных переговорах
Зеленский заявил, что не получил ответа от Путина на предложение о телефонных переговорах
Президент Болгарии высказался о принятии Россией ДНР и ЛНР
Президент Болгарии высказался о принятии Россией ДНР и ЛНР
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Не поздравят тренера? Авербух раскрыл причину, почему Валиева и Щербакова могут не выйти на шоу Тарасовой
Не поздравят тренера? Авербух раскрыл причину, почему Валиева и Щербакова могут не выйти на шоу Тарасовой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Белки COVID, выращенные с помощью 3D-биопринтера, отправят на МКС 18 марта
ДТП с лесовозами заблокировало съезд с ЗСД на Зеленогорское шоссе
Доллар по 150 рублей: что происходит с валютой
Спасатели потушили пожар в Выборгском районе на 100 «квадратах»
Политолог Воскресенский рассказал, что переговоры России и Украины пройдут ...
Ночью на Софийской улице в гараже сгорел автомобиль
В Ленобласти ожидается мороз до – 15 градусов
На даче в Ленобласти нашли завернутый в полиэтилен труп