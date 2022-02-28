Белки COVID, выращенные с помощью 3D-биопринтера, отправят на МКС 18 марта

Первая партия белков инфекции COVID-19 отправится для исследования на Международную космическую станцию (МКС) 18 марта.

Белки отправят на пилотируемом корабле «Союз МС-21» в рамках серии экспериментов на МКС, сообщил ТАСС управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуан. Эксперимент продлится около 8 дней.

Планируется, используя 3D-биопринтер, вырастить кристаллы белка ковида. После образцы вернут на Землю, чтобы изучать в течение полутора месяцев.

Следующая отправка запланирована на осень.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последний несколько дней ситуация с коронавирусом в России нормализуется.