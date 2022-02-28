В мире коронавирус подхватили более 435,1 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 1,2 млн человек. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса.

По данным на утро понедельника, 28 февраля, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 435 174 068 человек. Вирус унес жизни 5 948 306 человек. Побороть болезнь смогли 365 448 803 коронавирусных пациента.

Больше всего инфицированных по-прежнему в США, далее следуют Индия, Бразилия, Франция и Великобритания.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первая партия белков инфекции COVID-19 отправится для исследования на Международную космическую станцию (МКС) 18 марта. Планируется, используя 3D-биопринтер, вырастить кристаллы белка ковида.