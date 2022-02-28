В Пулково 28 февраля задержан или отменен 21 рейс

В понедельник, 28 февраля, в петербургском аэропорту Пулково задержан или отменен 21 авиарейс.

Из Пулково массово отменены рейсы в южные города России. В связи с решением Росавиации о приостановке полетов из-за ситуации на Украине, отменяются рейсы в Краснодар, Липецк, Симферополь, Воронеж, Анапу, Ростов-на-Дону, Курск, Волгоград,

Кроме того, отменен рейс в Франкфурт, назначенный на 12:40, Хельсинки (15:15 и 19:10), Будапешт (17:25), Варшаву (19:25), Наманган (23:40).

Также есть задержанный рейс. С опозданием вылетит самолет до Казани, который планировался на 6:50.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ЕС полностью закроет воздушное пространство для России.