ЕС полностью закроет воздушное пространство для России

Сейчас жители порядка 60 стран могут беспрепятственно въезжать в РФ с любыми целями, в том числе с туристическими. Фото: pixabay

Сейчас жители порядка 60 стран могут беспрепятственно въезжать в РФ с любыми целями, в том числе с туристическими. Фото: pixabay

Небо Евросоюза могут закрыть для любых самолетов, имеющих отношение к России. Об этом заявила глава ЕС Урсула фон дер Ляйен.

«Мы закрываем воздушное пространство для русских. Мы предлагаем запрет на все принадлежащие России, зарегистрированные в России и находящиеся под контролем России самолеты», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.