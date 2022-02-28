В переходе «Выборгской» рухнул огромный кусок штукатурки

Обрушение произошло в переходе станции метро "Выборгская". Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Обрушение произошло в переходе станции метро "Выборгская". Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Санкт-Петербурге в час пик в переходе на станции метро «Выборгская» отвалилась штукатурка. Подробности рассказали очевидцы.

Инцидент произошел утром в понедельник, 28 февраля. Кадрами с места происшествия свидетели обрушения поделились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте».

Судя по фото, пласт штукатурки обрушился с потолка в переходе. Под ногами пассажиров заметны крупные обломки и свисающая со стены конструкция.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Подробности происшествия выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при обрушении лестницы в Боткинской больнице в Петербурге пострадал мужчина. Пострадавшего в удовлетворительном состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу. Доступ в опасное помещение полностью закрыли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.