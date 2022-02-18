При обрушении лестницы в Боткинской больнице в Петербурге пострадал мужчина

Боткинская больница все еще принимает больных. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Боткинская больница все еще принимает больных. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

При обвале ступеней в Боткинской больнице в Петербурге пострадал мужчина.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу медучреждения, инцидент произошел 17 февраля, в одном из технических помещений Боткинской больницы. В результате происшествия пострадал сотрудник технической службы.

Пострадавшего в удовлетворительном состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу. Доступ в опасное помещение полностью закрыт. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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