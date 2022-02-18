При обрушении лестницы в Боткинской больнице в Петербурге пострадал мужчина

При обрушении лестницы в Боткинской больнице в Петербурге пострадал мужчина
Боткинская больница все еще принимает больных. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

При обвале ступеней в Боткинской больнице в Петербурге пострадал мужчина.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу медучреждения, инцидент произошел 17 февраля, в одном из технических помещений Боткинской больницы. В результате происшествия пострадал сотрудник технической службы.

Пострадавшего в удовлетворительном состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу. Доступ в опасное помещение полностью закрыт. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по прибытию на место пожара в квартире на Стачек выяснилось, что пострадала четырехкомнатная квартира. Обстановка уже успела обгореть на площади 10 квадратных метра.

больница боткинская больница пострадавший


 

Новости партнеров
На это есть причина: Цискаридзе отказался помочь тяжелобольной Заворотнюк
На это есть причина: Цискаридзе отказался помочь тяжелобольной Заворотнюк
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Тутберидзе о допинг-скандале:
Тутберидзе о допинг-скандале: "Валиева - лицо нашей сборной, поэтому такое меткое попадание"
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
При обрушении лестницы в Боткинской больнице в Петербурге пострадал мужчина
Ушел из жизни народный артист России Борис Невзоров
Петербургские медики, работающие с коронавирусом, получили выплаты за ...
Во Всеволожском районе под снежными завалами нашли труп женщины
Прокуратура Петербурга вернула уголовное дело о групповом изнасиловании ...
Ученые: на Земле растет около 9 тыс. видов деревьев
Экономист Кульбака заявил, что россияне могли бы получать по 500 долларов ...
Петербургские медики и водители скорых, пострадавшие от ковида, получат ...