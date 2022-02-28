Иномарка опрокинулась на крышу после ДТП в час пик на Куйбышева

ДТП на улице Куйбышева. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

ДТП на улице Куйбышева. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Петроградском районе Петербурга собралась пробка из-за ДТП с двумя автомобилями. Одна из легковушек опрокинулась на крышу.

Дорожный инцидент случился утром понедельника, 28 февраля, на улице Куйбышева. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Одна из машин «легла» вверх колесами на трамвайных путях. Вторая легковушка, судя по кадрам, не сильно пострадала после ДТП.

Информации о пострадавших не приводится. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночное ДТП с лесовозами заблокировало съезд с ЗСД на Зеленогорское шоссе. На месте инцидента работали экстренные службы, дорожники ликвидируют последствия аварии. Временное перекрытие дороги было необходимо для эвакуации сломавшегося грузового транспорта с проезжей части.