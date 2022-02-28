Октябрьский и Куйбышевский районные суды экстренно эвакуируются из-за Олега и Родиона

Октябрьский и Куйбышевский районные суды экстренно эвакуируются из-за Олега и Родиона
Октябрьский и Куйбышевский районные суды экстренно эвакуируются из-за Олега и Родиона. Фото: Baltphoto/Александра Лучинкина

В Санкт-Петербурге 28 февраля сотрудники Октябрьского районного суда экстренно эвакуируются из-за сообщения о минировании от доброжелательного гражданина Олега, который беспокоится о действиях своего друга Родиона. В тоже время вынужденная эвакуация происходит в Куйбышевском районном суде уже из-за сообщения Родиона.

Около 14:58 началась эвакуация в Октябрьском районном суде после сообщения некого гражданина Олега, который заявил, что обеспокоен действиями своего друга Родиона. По словам заявителя, в здании суда заложено «очень много взрывчатки». Информация об этом появилась в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Чуть позже, в 15:21, в Куйбышевский районный суд также поступил звонок, но уже от человека, назвавшего себя Родионом. Он предостерег, что его друг заминировал здание суда, при этом имя предполагаемого злоумышленника он не назвал.

И в Куйбышевском, и в Октябрьском суде проводят эвакуацию. Более подробной информации о звонивших «друзьях» и случившемся инциденте пока не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Эрмитаж экстренно закрывался 26 февраля из-за возможного анонимного сообщения о минировании.

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