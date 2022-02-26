Эрмитаж экстренно закрыли из-за сообщения о минировании

Эрмитаж экстренно закрыли из-за сообщения о минировании
К настоящему моменту в музее заявили, что Эрмитаж уже открыт. Фото: пресс-служба Эрмитажа

Государственный Эрмитаж в Петербурге экстренно закрывался в субботу днем, 26 февраля. Возможная причина — анонимное сообщение о минировании.

На странице Эрмитажа в «ВКонтакте» сообщается, что музей был закрыт по техническим причинам. Посетителям принесли извинения за доставленные неудобства и пообещали, что приобретенные на сегодня билеты можно будет использовать в любой другой день, либо вернуть.

По данным «Фонтанки», причиной закрытия могло стать анонимное сообщение о минировании музея, которое поступило около часа дня.

К настоящему моменту в музее заявили, что Зимний дворец уже открыт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге Государственный Эрмитаж вновь готов принимать юных посетителей. Коронавирусные ограничения для несовершеннолетних подошли к концу.

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